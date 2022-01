In plina lupta cu Omicron, Spitalul Judetean din Targoviste cauta 21 de medici. Ce posturi sunt scoase la concurs

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste scoate la concurs 21 de posturi de medici specialisti, pentru a face fata numarului mare de infectari inregistrate in ultima perioada si pentru a le veni in ajutor cadrelor medicale surmenate in ultimele luni de lupta cu pandemia. "Vreau ca in fiecare sectie a Spitalului de Urgenta Targoviste, dar si in punctele de lucru ale acestuia din judet, sa avem medici bine pregatiti, intr-un numar suficient de mare, astfel incat sa putem raspunde tuturor nevoilor ... citeste toata stirea