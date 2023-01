In sase luni va incepe constructia arenei sportive din zona UM Gara Targoviste

Potrivit presedintelui Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, in sase luni de zile va incepe constructia la noua arena sportiva din municipiul Targoviste, situata in zona UM Gara, vizavi de Dambovita Mall. Astazi, conducerea CJD a avut o intalnire de lucru, atat la sediul institutiei, cat si pe teren, cu proiectantii si constructorii noului amplasament"Astazi, am avut prima intalnire si prima vizita cu proiectantii si constructorii la amplasamentul noului stadion de la Targoviste. ... citeste toata stirea