Inca 286 damboviteni infectati cu COVID-19

La nivel national, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19.685 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 7.603 mai mult decat in ziua anterioara.Pentru judetul Dambovita, cifrele arata pentru astazi 286 de cazuri noi de imbolnaviri, cu o incidenta de 3,86.INCIDENEsA COVID-19 PE FIECARE LOCALITATE DAMBOVIEsEANALOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE NICULESTI 4238 48 11.33 CIOCANESTI 5193 47 ... citeste toata stirea