Si in acest an, locuitorii comunei Ulmi s-au distrat si au petrecut de alaturi de cunoscuti artisti ai scenei muzicale romanesti.Duminica, in Sfanta zi de Rusalii, cu totii au avut parte de surprize si voie buna, autoritatile locale pregatind activitati pentru toate gusturile, care sa-i incante si pe cei mici si pe adulti, totul la Ulmi Fest.Pe scena au urcat Fuego, Oana Radu, Alex ... citeste toata stirea