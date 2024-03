Inca o pierdere pentru PNL Dambovita! Primarul de la Lunguletu a trecut in tabara PSD

Inca un primar liberal pleaca spre Partidul Social Democrat organizatia Dambovita. De aceasta data este vorba despre edilul comunei Lunguletu, George Dutu."Dragi prieteni,In urma cu patru ani, cand am decis sa plec pe acest drum, am facut-o impreuna cu voi! Mi-ati aratat ce inseamna prietenia, ce inseamna loialitatea si cat de departe putem ajunge uniti! Va sunt recunoscator fiecaruia in parte si va asigur de aceeasi prietenie si sprijin.In acesti patru ani am inteles ca munca intr-o echipa ... citește toată știrea