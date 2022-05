Inca un pas pentru construirea Inelului 2 de centura al Targovistei! A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate

Astazi, Consiliul Judetean Dambovita a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al proiectului Inelului 2 de centura al municipiului Targoviste.Perioada de elaborare a studiului este de 6 luni, iar valoarea contractului de aproximativ 3.000.000 de lei.Prestator va avea obligatia ca, in 6 luni, sa identifice cea mai buna solutie pentru a crea conditii de trafic sigur si rapid pentru municipiul Targoviste si pentru comunele din jurul acestuia, dar si pentru cei care sunt in tranzit in ... citeste toata stirea