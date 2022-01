Inca un pas spre realizarea retelei de strazi din interiorul statiunii Pestera-Padina

Astazi, conducerea Consiliului Judetean Dambovita, impreuna cu arhitectul judetului, Teodor Bate, dar si cu presedintele Asociatiei Turistice Pestera-Padina, Valentin Calcan, au avut o intalnire de lucru in cadrul careia au pus la punct viitoarea retea de strazi din statiunea montana. Se doreste ca tot ceea ce se va construi in interiorul statiunii de interes national sa se realizeze cu respectarea si in litera legii, iar in acelasi timp mediul inconjurator sa fie protejat."Astazi, am ... citeste toata stirea