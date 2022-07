Incaierare intre politistii targovisteni si participantii la un cortegiu funerar

In urma cu cateva zile, o minora in varsta de 13 ani si-a pierdut viata fiind acrosata pe o trecere de pietoni, pe Calea Domneasca din Targoviste.Astazi, in momentul in care era condusa pe ultimul drum au avut loc momente tensionate intre participanti si fortele ordinii. Acestia s-au incaierat, si potrivit IPJ Dambovita, mai multi politisti au fost loviti cu pumnii si picioarele nemultumiti de "refuzul de a aproba schimbarea traseului cortegiului funerar""Avand in vedere manifestarile ... citeste toata stirea