Un autoturism a luat foc, in aceasta seara, pe autostrada A1, Bucuresti-Pitesti, la km 34, in zona localitatii Palanca - ne informeaza ISU Giurgiu.Conducatoarea auto si alti doi pasageri au reusit sa iasa la timp din masina. Aceasta a ars in totalitate. Focul s-a ... citeste toata stirea