Incendiu in cabinetul medical al Liceului Rulmentul din Alexandria, judetul Teleorman

Incendiu, in aceasta dupa-amiaza, in cabinetul medical din incinta Liceului Rulmentul, din Alexandria. ISU Teleorman a mobilizat la fata locului mai multe echipaje de stingere, o autospeciala cu modul descarcerare si una pentru transport victime multiple. De asemenea, a fost prezenta o ambulanta de la serviciul judetean de profil.Din fericire, situatia nu a fost atat de grava pe cat s-a crezut initial. Nu au fost victime si nici nu s-a impus evacuarea persoanelor aflate in cladire. Focul a ... citeste toata stirea