Incendiu, in aceasta seara, in cartierul Trivale din municipiul Pitesti. A ars vegetatia uscata din zona Aleea Mihail Lungeanu si partea din spate a unui autovehicul. Potrivit ISU Arges, focul a fost pus intentionat.Tot astazi, pompierii din judetul Arges au mai intervenit pentru stingerea altor cinci incendii, astfel:- in proximitatea A1, unde au ars aproximativ 2.000 mp de vegetatie;- in Prundu Mic, ... citeste toata stirea