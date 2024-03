Incendiu la o casa din Targoviste! Un barbat a suferit arsuri

Noaptea trecuta, in jurul orei 02:58, pompierii au fost solicitati sa intervenina in cazul unui incendiu la o casa situata in Targoviste. S- a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala pentru interventie si salvare de la inaltimi si o ambulanta SMURD.La sosirea echipajelor de interventie acestea ... citește toată știrea