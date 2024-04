Incendiu la un depozit de cherestea, la Voinesti

In jurul orei 11:46, pompierii au fost solicitati in cazul unui incendiu de vegetatie uscata si cherestea in localitatea Voinesti, sat Izvoarele. Garda de Interventie Voinesti si Detasamentul de Pompieri Targoviste au intervinit cu patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de hidroperforare si o autospeciala pentru ... citește toată știrea