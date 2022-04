Incendiu violent la o casa din Barcanesti

Pompierilli de la ISU Ialomita au intervenit, azi-noapte, in comuna Barcanesti, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casa. La fata locului s-au deplasat de urgenta, trei echipaje de salvatori, din cadrul Detasamentului de la Urziceni, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD. In sprijinul acestora au actionat si membri ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din localitate.Flacarile se manifestau violent in interiorul locuintei si la nivelul ... citeste toata stirea