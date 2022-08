Incep inscrierile in programul de internship la Consiliul Judetean Dambovita. Detalii aici!

Tinerii care doresc sa se implice activ in viata judetului Dambovita pot aplica in programul de internship la Consiliul Judetean Dambovita. Vorbim despre o initiativa unica in tara pentru administratia publica locala, lansata anul trecut si care, iata, este reeditata exact asa cum a promis presedintele Corneliu Stefan.Inscrierea candidatilor va avea loc in perioada 2 - 12 septembrie 2022, etapa ce va fi urmata de perioada de evaluare a doasarelor (13 - 16 septembrie); interviul candidatilor ... citeste toata stirea