Incep inscrierile la unitatile de invatamant dambovitene dedicate clasei pregatitoare

Inscrierile copiilor la clasa pregatitoare sunt programate in perioada11 aprilie - 14 mai 2024.In aceasta perioada, la Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita va fi disponibil TELVERDE 0800816245 (program: luni- joi 8:00-16:00 si vineri 8:00-14:00)unde parintii vor putea suna pentru a primi informatiile de care au nevoie in vederea inscrierii copiilor.Se pot inscrie in clasa pregatitoare:copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2024, inclusiv;copiii care