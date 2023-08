Ne mai despart putine ore de o noua editie a Festivalului Pestera - Padina, organizat de Consiliul Judetean Dambovita in Muntii Bucegi, in zona telecabinei Pestera. Vor fi trei zile cu muzica pentru toate gusturile si multa voie buna. Evenimentul va avea loc in acest weekend.Prima zi, vineri - 18 august 2023, este dedicata muzicii populare. Vor ... citeste toata stirea