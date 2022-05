Indemnizatie de somaj pentru absolventii din promotia 2022. Informare AJOFM Dambovita

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita informeaza absolventii din promotia 2022 ca sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de serviciile gratuite prevazute in legislatia din domeniul de activitate, in scopul integrarii pe piata fortei de munca.Precizam ca inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca ca etapa prealabila si obligatorie pentru obtinerea indemnizatiei de somaj, se va face in termen de 60 de zile din ziua ... citeste toata stirea