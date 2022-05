Industria de Aparare damboviteana, sub presiunea razboiului

*A crescut interesul Guvernului si al firmelor de profil din strainatate pentru industria de aparare din Romania! *"Cu razboiul acesta de la granita mai observ ceva, creste interesul ca fabricile din Romania sa inceapa sa suplineasca tehnica care in momentul de fata nu se mai poate realiza in zona de conflict"Industria de aparare din Romania este bagata in corzi de razboiul din Ucraina, respectiv de conflictul ruso-ucrainean de la granita tarii si de posibilitatea invecinarii cu Rusia ... citeste toata stirea