Inelul de centura Pucioasa - Fieni!

*Drumul de legatura la DN 71 pentru asigurarea optimizarii traficului rutier si accesibilitatii in zonele urbane ale oraselor Pucioasa si Fieni se ridica la aproximativ 790.000.000 de lei.A fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate al Inelului de centura Pucioasa - Fieni! Evenimentul a avut loc in urma cu putin timp, iar despre acesta presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan a declarat ca se datoreaza muncii in echipa, motiv pentru care i-a ... citeste toata stirea