Informare preventiva in comuna Manesti, judetul Dambovita

Reprezentantii Politiei, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si Serviciului Anticoruptie Dambovita s-au aflat, astazi - 11 martie 2022, in comuna Manesti, intr-o misiune de informare preventiva.Prima oprire au facut-o la sediul Primariei, unde a fost organizata o intalnire in cadrul careia au fost supuse atentiei participantilor prevederile legale in domeniul faptelor antisociale: infractiunile contra persoanei si patrimoniului, cu ocazia adunarilor publice ... citeste toata stirea