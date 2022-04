Informatii importante pentru persoanele care detin certificat de incadrare in grad de handicap

Valabilitatea certificatelor de incadrare in grad de dizabilitate este prelungita pe o perioada de 90 de zile de la ridicarea starii de alerta, respectiv pana in data de 6 iunie 2022 - ne informeaza Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita."Mentinerea valabilitatii certificatelor de incadrare in grad de handicap pentru o perioada de pana la 90 de zile de la incetarea starii de alerta nu este conditionata de data la care acestea au expirat (in ... citeste toata stirea