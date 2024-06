Infrastructura educationala din municipiu, in ampla reabilitare

*Sunt in licitatie proiecte de mare anvergura, cum ar fi cel de la Liceul "Voievodul Mircea", evaluat la 45 de milioane de lei, si cel de la Colegiul Economic "Ion Ghica", in valoare de peste 30 de milioane de leiIn cadrul celei mai recente conferinte de presa, primarul municipiului Targoviste, Daniel Cristian Stan, a prezentat stadiul actual al lucrarilor privind infrastructura educationala din municipiu, subliniind numeroasele proiecte aflate in derulare si planificate pentru viitor."Avem ... citește toată știrea