*Proiectul de reabilitare al strazii Costache Olareanu face parte dintr-o serie de investitii majore in infrastructura municipalaExecutivul Primariei Targoviste a efectuat ieri o vizita in teren la investitia ce priveste reabilitarea strazii Costache Olareanu, din microraionul 3 al municipiului. In cadrul unei conferinte de presa, sustinuta tot in teren, primarul Daniel Cristian Stan a oferit detalii despre aceasta investitie, dar si despre alte proiecte in desfasurare in municipiul ... citeste toata stirea