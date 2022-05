Infrastructura scolara, in plina reabilitare

*Scoala Gimnaziala "Tudor Vladimirescu" este a treia scoala din Targoviste care este refacuta si extinsa in cadrul actualului program european de finantare, alaturi de Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul" si Scoala Gimnaziala "Matei Basarab"Scoala Gimnaziala "Tudor Vladimirescu" din municipiul Targoviste face obiectul unui amplu proiect de extindere, reabilitare, modernizare si echipare, in cadrul unei investitii in valoare totala de 22.487.266,06 lei, sursa de finantare fiind asigurata de ... citeste toata stirea