Inselaciune cu fonduri prin programul Start-up Nation. Perchezitii la sase persoane din Dambovita VIDEO

Sase persoane sun cercetate pentru producerea unui prejudiciu de aproape 1 milion de lei. Anchetatorii spun ca au inselat statul prin obtinere ilegala de fonduri si inselaciune in cadrul programului Start-up Nation pentru IMM-uri. Politistii din Dambovita, sprijiniti de luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, au efectuat 12 perchezitii domiciliare, in Targoviste, Titu si in Dragodana, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de obtinere ilegala de fonduri ... citeste toata stirea