Inspectia Muncii prezinta modificarile legislative, in cadrul unei dezbateri online

Vineri - 4 martie 2022, incepand cu ora 10:30, Inspectia Muncii organizeaza, in sistem online, un eveniment in cadrul caruia se vor prezenta si explica, acolo unde este cazul, noutatile legislative din 2022, aparute odata cu aprobarea modicarilor aduse H.G. nr. 1425/2006, in concordanta cu Legea nr. 208/2021 si Legea nr. 319/2006.Prezentarea va viza atat interpretarea si aplicarea corecta a noilor prevederi legale, referitoare la comunicarea si cercetarea evenimentelor in care sunt implicati ... citeste toata stirea