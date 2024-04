Interventie chirurgicala in premiera la Spitalul Judetean Targoviste! Artroplastie totala inversata de umar, act medical cu o complexitate ridicata

Premiera realizata in cadrul sectiei de Ortopedie si Traumatologie a Spitalului Judetean de Urgenta TargovisteIn data de 17 aprilie 2024 s-a efectuat o interventie chirurgicala ce a constat in artroplastie totala inversata de umar, act interventional cu o complexitate ridicata.Pacienta in varsta de 70 de ani, victima unui accident rutier soldat cu o fractura de col chirurgical de humerus in patru parti Neer i s-a implantat aceasta proteza de umar.Se interneaza in data de 16 aprilie 2024, ... citește toată știrea