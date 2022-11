UPDATE: Persoana nu a raspuns manevrelor de resuscitare efectuate de catre echipajele medicale, aceasta fiind declarata decedata. Cazul a ramas in atentia organelor competente pentru cercetari.Interventie in Vulcana Pandele, zona Valea Pietrei, in cazul unei persoane prinsa sub atleaj (caruta cu lemne). Actioneaza Detasamentul Pucioasa cu ... citeste toata stirea