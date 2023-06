*Subprefectul Corneliu Salisteanu a ridicat problema precipitatiilor abundente care au avut loc in ultimele zile, judetul Dambovita fiind sub incidenta Codului galben si portocaliu de furtuniStefan KhalilSedinta ordinara a Colegiului Prefectural Dambovita a avut loc ieri, 27 iunie 2023 si a fost condusa de subprefectul judetului, Corneliu Salisteanu. Pe ordinea de zi a fost un singur punct, in afara de diverse, si anume, taieri de ingrijire in zona de campie forestiera, prezentat de ... citeste toata stirea