Invatamantul dambovitean a mai pierdut un simbol. Directorul Stoica de la Glodeni a plecat la cele vesnice

Nu m-am grabit sa scriu despre trecerea la cele vesnice a profesorului Liviu Stoica de la Glodeni. Ar fi avut demersul un miros de stire grabita. Nu mi-a venit sa cred ca a plecat dintre noi, brusc, in tacere, directorul Liviu Stoica. Il stiu de multi, multi ani. Am mers in nenumarate randuri la Scoala Glodeni, pe care a condus-o si slujit-o mai bine de 40 de ani.Era profesor de chimie, dar un impatimit al sportului. S-a ocupat de echipa de handbal a scolii. A fost pasionat si de fotbal. A ... citeste toata stirea