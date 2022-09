Investitii de peste 14 milioane de lei, inaugurate intr-o singura zi la Corbii Mari

Astazi - 4 septembrie 2022, la Corbii Mari, asa cum si-a obisnuit concetatenii in ultimii ani, primarul Ionut Banica a inaugurat inca o suita de obiective socio-edilitare menite sa contribuie la confortul si civilizatia in primul rand a tinerei generatii, a celor mai mici vlastare ale comunei.Darea in folosinta a trei investitii de interes educational a corespuns nu intamplator cu inceperea noului an scolar 2022-2023. Cea de-a patra realizare o reprezinta sistemul de canalizare care va ... citeste toata stirea