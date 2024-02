Investitii de peste 500 de milioane de lei

*Corpul B al Primariei, in valoare de peste 2 milioane de lei, se afla intr-un amplu proces de eficientizare energetica, cuprinzand modernizarea instalatiilor sanitare, termice, acoperisului, tamplariei si alte aspecte esentialeExecutivul Primariei Targoviste, reprezentat de primarul Daniel Cristian Stan, viceprimarul Catalin Radulescu si administratorul public al orasului, Gabriel Boriga, a organizat o conferinta de presa in fata sediului Corpului B al Primariei Targoviste, aflat in proces ... citește toată știrea