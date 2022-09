Investitii de peste 60 de milioane de euro la Niculesti

*S-a pus piatra de temelie a primului teren de golf, investitie care vine la pachet si cu alte obiective sportive, de agrement si imobiliare, toate in valoare de peste 60 de milioane de euro, care la final vor pune localitatea damboviteana pe harta internationala a golfuluiPremiera in judetul Dambovita! In comuna Niculesti s-a pus piatra de temelie a primului teren de golf, investitie care vine la pachet si cu alte obiective sportive, de agrement si imobiliare, toate in valoare de peste 60 de ... citeste toata stirea