Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, supravegheaza cu atentie si supervizeaza toate lucrarile de utilitate publica care se executa in momentul de fata in localitatile din judet. Unul dintre cele mai mari proiecte implementate vreodata in Dambovita este cel privind dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata. Valoarea investitiei se ridica la peste 450.000.000 de euro. Ca parte a acestui proiect, este extinderea retelei de canalizare cu 1,5 km pe Valea Sasului, in ... citeste toata stirea