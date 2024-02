Investitii majore in infrastructura educationala la Targoviste

*Acest efort, finantat in principal din fonduri europene, are ca obiectiv dotarea si echiparea a 31 de unitati de invatamant din orasStefan KhalilMunicipiul Targoviste se afla in mijlocul unei transformari educationale majore, iar ultima achizitie de marca este o masina automata de brodat, de ultima generatie, destinata atelierului de textile - pielarie al Liceului Tehnologic "Spiru Haret". Acest pas face parte dintr-un proiect amplu de modernizare si dotare a unitatilor de invatamant din ... citește toată știrea