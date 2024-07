Investitii masive in infrastructura rutiera a judetului

*"Pentru drumuri mai bune si mai sigure in Dambovita", a transmis presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu StefanDambovita, un adevarat santier! Pe mai multe drumuri judetene din Dambovita se afla in plina desfasurare o serie de lucrari de mai mica sau mai mare anvergura. La final, toate acestea vor intregi infrastructura rutiera a judetului, care de la un an la altul arata din ce in ce mai bine. Este foarte adevarat ca toate acestea nu ar ... citește toată știrea