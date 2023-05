Stiai ca orice persoana asigurata in sistemul national de sanatate poate beneficia de Pachetul Monitor? Potrivit legislatiei, pacientul trebuie sa informeze furnizorul aflat in relatie contractuala cu Casa de Sanatate despre tipul de monitorizare specificat pe biletul de trimitere si, in maxim 5 zile, va fi programat pentru efectuarea investigatiilor recomandate, chiar daca fondurile au fost epuizate.Pentru recomandarea investigatiilor paraclinice de tip Monitor 1-7 se va intocmi bilet de ... citeste toata stirea