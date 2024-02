Investitii pentru modernizarea Targovistei

*In cadrul acestui proiect amplu de modernizare, strazile Porumbeilor, Cronicarilor, Ion Neculce, Miron Costin si Calafat au fost deja asfaltatePrimarul Daniel Cristian Stan a anuntat o investitie importanta in zona Prepeleac din Targoviste, in valoare de aproximativ 3.000.000 lei. Proiectul este implementat de Primaria Targoviste si vizeaza modernizarea infrastructurii rutiere din zona.Potrivit declaratiilor primarului, strazile Fluierasi, Oltului, Fructelor si Prelungirea Luceafarului ... citește toată știrea