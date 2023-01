Investitiile in cultura si turism au adus peste 350 de mii de vizitatori in Dambovita

Faptul ca actuala conducere a Consiliului Judetean Dambovita a investit masiv in infrastructura turistica si culturala a judetului, in promovarea obiectivelor de interes istoric, religios si natural, la care s-au adaugat manifestarile artistice si traditionale cu titlu de unicat, si-a atins efectul scontat. Numarul turistilor care au poposit pe meleagurile dambovitene in anii 2021-2022 a crescut simtitor. Vorbim de peste 350 de mii de vizitatori."Cele mai ... citeste toata stirea