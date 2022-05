Investitiile in infrastructura educationala, prioritare pentru primarul comunei Dragomiresti

La Dragomiresti, institutiile de invatamant, fie ca vorbim despre gradinite sau scoli, au fost in permanenta in atentia autoritatilor locale. Totul arata impecabili. De la constructie pana la dotarile interioare, spatiile igienico-sanitare si amenajarea locurilor de joaca cu module noi, atractive pentru copii si, mai ales, sigure.Primarul Dragos Vladulescu ne-a spus ca, inca de la primul sau mandat de edil al comunei, si asta se intampla cu multi ani in urma, a avut ca principala prioritate ... citeste toata stirea