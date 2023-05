*Potrivit presedintelui CJD, Corneliu Stefan, numai in primele doua sesiuni ale Programului Judetean de Dezvoltare Locala se vor aloca peste 91.000.000 de lei unor proiecte pe care zeci de primarii le au in desfasurare sau pe care o parte a acestora le-au finalizatValeni Dambovita, Malu cu Flori si Voinesti sunt alte trei comune de pe Valea Dambovitei care au fost vizitate de presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, in urma cu doua zile, pentru ca forul administrativ ... citeste toata stirea