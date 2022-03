Ionut Ghibanu, premiat in cadrul Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala la categoria "Personalitati"

In cursul zilei trecute, Ateneul Roman din Bucuresti a fost gazda Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala, eveniment dedicat tuturor celor care care activeaza in domeniul social.Organizat de Colegiul National al Asistentilor Sociali (CNASR) cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale a Asistentei Sociale, aflat la a VIII-a editie, evenimentul a pus in lumina si a onorat performanta si excelenta celor mai merituosi asistenti sociali, institutii guvernamentale si nonguvernamentale, ... citeste toata stirea