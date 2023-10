Ionut Savoiu, ministru Secretar de Stat in Ministerul Transporturilor, a fost prezent in cadrul conferintei de presa de la sediul Partidului Social Democrat organizatia Dambovita, unde a facut mai multe precizari in ceea ce priveste proiectele de indrastructura rutiera de pe teritoriul judetului."As incepe cu cel mai avansat, DN 7 Baldana- Titu, lucrarile sunt intr-o faza de executie deja, de ceva vreme, primele luni a fost luni de vara, s-a putut lucra, dar specific inceputului oricarui ... citeste toata stirea