Ionut Vulpescu, deputat: Creatori de cultura avem, dar ii lasam tot mai departe de lumea de peste granita!

Deputatul Ionut Vulpescu a atras atentia Guvernului Romaniei, printr-o declaratie politica sustinuta, ieri - 15 februarie 2023, in Parlament, asupra situatiei de inertie in care se afla Institutul Cultural Roman condus in momentul de fata de oameni incapabili sa promoveze valorile Romaniei. Fostul ministru al Culturii a spus, de la inalta tribuna a Parlamentului, ca, in ultimul timp, Institutul Cultural Roman a devenit un creator de continut pentru Tik-Tok si un continuu subiect de bascalie. ... citeste toata stirea