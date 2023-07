Deputatul PSD de Dambovita Ionut Vulpescu este atent in permanenta la tot ceea ce se intampla in viata romaneasca de zi cu zi, si mai ales in lumea culturala, vitregita, ce-i drept, in ultimele decenii, sub asaltul economiei de piata, de regulile societatii de consum, de drepturile sale firesti, normale.Fostul ministru al Culturii a constatat ca in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), elaborat defectuos in anul 2021, printr-o graba suspecta si intr-un mod superficial, fara ... citeste toata stirea