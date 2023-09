Astazi, IPJ Dambovita are onoarea de a vi-l prezenta pe agentul sef principal de politie Catalin Amuza. Acesta este de 15 ani luptator in cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Dambovita, iar, in timpul liber, pasiunea lui este sportul, mai precis atletismul. Palmaresul acestuia contine nu mai putin de 6 titluri de campion national la atletism, obtinute doar in anul 2022. In plus, anul acesta, colegul nostru a obtinut alte trei medalii de aur si una de argint la ... citeste toata stirea