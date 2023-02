IPJ Dambovita: In ziua de marti s-au produs cele mai multe accidente rutiere

In cursul zilei de astazi, Ion Polexe, Comisar Sef, imputernicit Sef al Inspectoratului Judetean de Politie Dambovita, a prezentat bilantul activitatii pe 2022 al structurii pe care o conduce.Potrivit acestuia, anul trecut activitatile organizate si desfasurate la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au reprezentat un factor decisiv in mentinerea sub control a fenomenului infractional, obiectivele IPJ Dambovita vizand asigurarea ordinii si sigurantei publice, apararea ... citeste toata stirea