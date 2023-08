Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita a precizat, astazi - 28 august 2023, ca institutia nu a primit, in ultimii 3 ani, sesizari, petitii, informari si nici persoane in audienta care sa reclame aspecte cu privire la statia GPL care functiona ilegal in comuna Crevedia si care a explodat, sambata seara. Totodata, IPJ infirma si informatia potrivit careia langa proprietatea respectiva, era amplasata frecvent o autospeciala de politie neinscriptionata dotata cu aparat radar."Avand in vedere ... citeste toata stirea