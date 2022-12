IPS NIFON, prezent la ceremoniile dedicate Zilei Nationale a Romaniei

Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, in ziua de 1 decembrie 2022, in prezenta a numerosi locuitori ai fostei capitale muntene, Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon a participat la ceremoniile ce s-au desfasurat in Piata Tricolorului din Municipiul Targoviste.Acestea au fost inaugurate de cuvantul festiv al Mitropolitului Nifon, in cadrul caruia a fost evidentiata semnificatia spirituala a unirii romanilor si faptul ca, de-a lungul istoriei, credinta stramoseasca a fost ... citeste toata stirea